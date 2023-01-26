Avrupa'da doğalgaz fiyatları 5 ayda yüzde 83 geriledi

Salgın dönemindeki arz-talep dengesizliği nedeniyle ortaya çıkan ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında derinleşen enerji krizi, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını rekor seviyeye taşımıştı.



Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de Şubat 2023 vadeli kontratlarda doğalgazın megavatsaat fiyatı 58,4 eurodan işlem görüyor.



Ekonomilerin salgının etkilerinden kurtulmaya başlamasıyla Ağustos 2021'de megavatsaat başı 25 euro olan doğalgaz fiyatları Ağustos 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak megavatsaat başı 342,8 euroyu görmüştü.



Avrupa'nın kış döneminde gaz arzında kısıt yaşayacağına ilişkin beklentiler de doğalgazdaki fiyatlamayı etkilemişti.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKMIŞTI



Buna karşın, Avrupa'da kış döneminde hava şartlarının beklenenden daha ılıman geçmesi ve doğalgaz depolarındaki doluluk oranlarının önceki kış dönemlerine göre yüksek seyretmesi, gaz fiyatlarında rahatlama sağladı.



Böylece, 26 Ağustos 2022'de megavatsaat başı 342,8 euroyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gaz fiyatları, Şubat 2023 vadeli kontratlarda megavatsaat başı 58,4 euroya inerek son 5 ayda yüzde 83 düşüş kaydetti.



Mart 2023 vadeli kontratlarda doğalgazın megavatsaati 58,79 euro, Nisan 2023 vadeli kontratlarda ise 59,8 eurodan işlem görüyor.



AB DEPOLARI YÜZDE 76 DOLU

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği'nde (AB) doğalgaz depolarındaki doluluk oranı 24 Ocak itibarıyla yüzde 76,3 iken, Birleşik Krallık'ta gaz depoları yüzde 72,7 dolu.



Almanya'da gaz depolarındaki doluluk yüzde 83,7, Fransa'da yüzde 70,7 ve İtalya'da yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.



AB ülkeleri arasında doğalgaz depolarındaki en düşük doluluk oranı yüzde 45 ile Letonya'da görülürken Ukrayna'nın gaz depolarının doluluk oranı ise yüzde 21,9 olarak belirlendi.