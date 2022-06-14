Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 10 yükseldi

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yükseldi.



Avrupa'da dün 83,40 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, yüzde 10 artarak 91,75 euroya çıktı.



Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 83,75 avrodan açıldı.



Fiyatlar, Türkiye saatiyle 14.38'de kapanışa göre yüzde 10 artarak megavatsaat başına 91,75 euroya yükseldi.



Doğalgaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının yüzde 40 düşeceği uyarısı etkili oldu.



GÜNLÜK GAZ TEDARİKİ 67 MİLYON METREKÜP DAHA AZ



Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, planlanan günlük 167 milyon metreküp yerine şu anda günde 100 milyon metreküpe kadar sağlanabilir" ifadesine yer verildi.