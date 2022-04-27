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Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 13 yükseldi

Avrupa'da dün 103,20 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, yüzde 13,3 artarak 117 euroya çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 10:58

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 13 yükseldi

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-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mayıs vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 125 eurodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 09.28'te kapanışa göre yüzde 13,3 artarak megavatsaat başına 117 euroya yükseldi.

Doğalgaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağı bildirmesi etkili oldu.

Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.

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