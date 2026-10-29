Avrupa'da doğalgaz krizi. Fiyatlar 4 yılın zirvesinde
29.10.2026 05:38
İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları 100 Euro sınırını aştı ve Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Uzmanlar 130 Euro uyarısı yaptı.
Hürmüz Boğazı'ndaki fiili ablukanın, küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzının beşte birini sağlayan Katar'ın sevkiyatlarını İran Savaşı öncesi dönemdeki seviyesinin dörtte birine indirmesi Avrupa'yı vurdu. Doğalgaz stoklarının son 13 yılın en düşük seviyesine gerilediği Avrupa'da fiyatlar fırladı.
Avrupa'da doğalgaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğalgazın megavatsaat fiyatı gün içinde 101 euroya yaklaştı. Fiyatlar eylül başında 70 euronun altındaydı.
HÜKÜMET MÜDAHALELERİ GELEBİLİR
Analistler, fiyatların 100 euronun üzerine çıkmasının talebi dizginlemeye yönelik hükümet müdahalelerini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ilerleme kaydedilememesinin kış dönemi arz beklentilerini baltaladığını belirten analistler, gaz tedarikinde kesinti yaşamak istemeyen Asya'daki ithalatçıların ve stok hedeflerini yakalamaya çalışan Çin'in piyasadan yüksek fiyatlarla gaz alımı yaptığını vurguladı. Talebin LNG kargolarını Avrupa'dan Asya'ya kaydırdığını aktaran analistler, Avrupa’nın Asya ile rekabet edebilmek için fiyatlarını artırmak zorunda kaldığına dikkat çekti.
130 EURO UYARISI
Kış aylarının aşırı soğuk geçmesi durumunda fiyatların 2027 başında megavatsaat başına 130 euroya kadar çıkabileceğini öngören analistler, kasım ayı başı için mevsim normallerinin altında tahmin edilen hava sıcaklıkları ve düşük rüzgar hızı beklentisinin, halihazırda tam olarak dolmayan depolardan gaz çekimini hızlandırma riski taşıdığını ifade etti.