Avrupa'da elektrik israfı arttı. Elektrik fiyatları çakıldı

Son on yılda, Sicilya'dan Laponya'ya kadar yüz milyonlarca güneş paneli kuruldu ve bir zamanlar niş bir teknoloji olan güneş enerjisi , yaz aylarında Avrupa 'nın en büyük enerji kaynağı haline geldi. Bu hızlı büyüme şimdi yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Çevredeki sistem güneş enerjisine ayak uyduramıyor. Kapasite artışı yavaşlıyor, finansal getiriler düşüyor ve şebekeler üretimdeki ani artışı kaldıramadığı için rekor miktarda elektrik israf ediliyor.

Bloomberg 'ün haberine göre, gün ışığı saatlerinin uzamasıyla güneş enerjisi sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl eklenen kapasite, üretim tabanını genişletti ve Almanya, İngiltere ve Fransa da dahil olmak üzere büyük pazarlarda bu bahar rekorlar kırıldı. Önümüzdeki aylarda daha fazlasının bekleniyor.

Bu, bölgenin kullanabileceğinden daha fazla elektrik anlamına geliyor ve üreticiler güneşli günlerde saatlerce santralleri kapatmak zorunda kalıyorlar. Önümüzdeki aylarda, Londra'yı bir yıl boyunca beslemeye yetecek yaklaşık 40 terawatt-saat elektrik boşa gidebilir. Bu, 2025 yılına göre dörtte bir oranında bir artış anlamına geliyor.

Arz fazlası, üretimdeki artışın talebi aştığı en yüksek güneş enerjisi saatlerinde elektrik fiyatlarını sıfırın çok altına çekiyor. Sadece birkaç yıl önce güvenli yatırımlar gibi görünen projeler şimdi yeniden değerlendiriliyor.

Avrupa genelinde projeleri bulunan Sonnedix BV'nin CEO'su Axel Thiemann, "Enerji krizi sırasında ve hemen sonrasında güneş enerjisi yatırımlarının temelini oluşturan varsayımlar artık geçerli değil." dedi. Thiemann "Negatif fiyatlar ve kısıtlamalar getirileri aşındırıyor." ifadesini kullandı.

50 YILA YAKIN MAZİSİ VAR

Güneş enerjisi ilk olarak 1980'lerde ticarileştirildi ve başarısı büyük ölçüde sübvansiyonlarla sağlandı. Şimdi kıta genelinde çatılara ve tarlalara yayılmış durumda. Hatta Windsor Kalesi ve Vatikan'da bile güneş enerjisi kullanılıyor. Bu teknoloji, yaklaşık 490 gigawatt ile bölgenin en büyük kurulu kapasitesini oluşturuyor ve gaz, rüzgar, nükleer ve kömürü geride bırakıyor. Kurulum, daha yavaş bir tempoda olsa da devam edecek. Sadece bu yıl yaklaşık 80 gigawatt'lık bir kapasitenin eklenmesi bekleniyor; bu da her saniye yaklaşık altı panelin kurulmasına eşdeğer.