Avrupa'da faiz artışı ile ilgili yeni beklenti | Tamam mı devam mı?

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), temmuz ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bunun bankanın son faiz artırımı olabileceğine yönelik öngörüler güç kazandı.



Euro Bölgesi'nde özellikle çekirdek enflasyonda görülen "inatçı" seyir, ECB'nin politika alanını daraltırken, resesyon ve enflasyon ikileminde kalan politika yapıcıların vereceği mesajlar Banka'nın bundan sonraki politikası için önem taşıyor.



Bankanın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapabileceğine dair öngörülere karşın temmuz ayında son faiz artırımı olabileceğine dair beklentiler güç kazandı.



Euro Bölgesi'nde devam eden enflasyonist baskılara karşın Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki düşüş, bu ay son faiz artırımı yapılabileceğine dair öngörülerin de öne çıkmasına neden oldu.



"POLİTİKADA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"



Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, yaptığı açıklamada, ECB'nin politikasında değişiklik olmayacağını ve toplantının çok az yeni bilgi içerebileceğini söyledi.



ECB Yönetim Konseyi'nin, önemli gelen verileri ve yeni projeksiyonları beklerken, eylül ayında faiz artıracağına veya faizleri sabit tutacağına yönelik bir söz vermekten kaçınmak için elinden gelenin en iyisini yapabileceğini ifade eden Groot, üyeler arasındaki iletişim sorununun bu toplantıda devam edebileceğini aktardı.

"SÖZLÜ YÖNLENDİRMEYE GEÇEBİLİR"



Groot, ECB'nin iletişiminde "faizlerde daha yüksek oranlardan" faizleri değiştirmeyerek daha uzun süre bekletme" mesajlarına geçmek için çalışacağını söyledi.



ECB'nin orta vadeli beklentileri yönetmeye çalışmak için yeni bir tür sözlü yönlendirme biçimi benimseyebileceğini ifade eden Groot, bu sözlü yönlendirmenin etkilerinin sınırlı olabileceğini kaydetti.



25 BAZ PUAN FİYATLANDI



Elwin de Groot, ECB'nin, 25 baz puanlık artış yapacağına dair mesajını başarılı bir şekilde verdiğini belirtti.



25 baz puanlık artışın piyasalarda güçlü bir şekilde fiyatlandığını aktaran Groot, temmuz ayındaki artıştan sonra ECB'nin bir daha faiz artışı yapmayabileceğini ve faiz oranlarının zirveyi görmüş olabileceğini söyledi.

GEREKİRSE YENİDEN ARTIŞ



Enflasyona dair herhangi bir olumsuzluk ya da politika aktarımına ilişkin şüphelerin oluşması durumunda yaz mevsiminden sonra da faiz artırımlarının devam edebileceğini bildiren Groot, şunları kaydetti:



"ECB'nin kendi içindeki kararsızlığı mevcut arka plan göz önüne alındığında haklı görülebilir ancak bu durum iletişim stratejisi söz konusu olduğunda ek zorluklar ortaya çıkarabilir. ECB'nin iletişiminde zaman tutarsızlıkları da var. ECB Yönetim Konseyi, yakın vadede seçeneklerini açık tutmak isterken, muhtemelen orta vadede çok daha güçlü bir mesaj göndermek isteyecektir. Bu iki hedefi uyumlu hale getirmek zor olabilir.''