Avrupa'da faizler daha da düşer mi?

Amundi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranı patikası konusunda farklı bir görüşe sahip ve gelecek yıl daha fazla faiz indirimi öngörüyor.

Grup CIO'su Vincent Mortier, Amundi, iki faiz indirimi daha bekliyor ve bunlaın mevduat faizini 2026 ortasına kadar yüzde 2'den yüzde 1,50'ye düşüreceğini söyledi.

LSEG verilerine göre, para piyasaları ECB'nin faiz indirimlerine devam etme olasılığını düşük görüyor ve 2026 ortasına kadar yaklaşık 10 baz puanlık bir düşüş öngörüyor.