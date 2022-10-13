Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90

Gas Infrastucture Europe verilerinden derlenen bilgilere göre, bugün itibarıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki yer altı doğalgaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.



Böylece, AB, planlanandan 3 ay önce depolama hedefinin üzerine ulaşmış oldu.



Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tüketen AB ülkeleri, geçen yıl doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan temin etti.



AB, savaşın başlamasıyla üye ülkelerdeki yer altı doğalgaz depolarının kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeler hazırlamıştı.



Bu kapsamda, gaz depolarında bu yıl için 1 Kasım'a kadar yüzde 80, sonraki yıllarda da yüzde 90 doluluğa ulaşılması planlanmıştı. Avrupa'nın doğalgaz depolarındaki toplam doluluk oranı yüzde 91,56 olarak kaydedildi.



EN BÜYÜK DEPOLAMA TESİSİ ALMANYA'DA

AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğalgaz depolama tesisi bulunuyor. En yüksek gaz depolama kapasitesi Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'da yer alıyor.



Almanya'nın doğalgaz depolarının toplam kapasitesi 25,1 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.



Bu ülkeyi 20,2 milyar metreküple İtalya, 14,7 milyar metreküple Hollanda, 13,2 milyar metreküple Fransa, 9,8 milyar metreküple Avusturya ve 6,9 milyar metreküple Macaristan izliyor. Ayrıca, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya gibi ülkelerde de bir miktar doğalgaz depo kapasitesi yer alıyor.



Avrupa'nın toplam doğalgaz depolama kapasitesi yaklaşık 113 milyar metreküp seviyesinde seyrediyor. Halihazırda AB'nin depolarındaki gaz miktarı ise 104,3 milyar metreküp olarak belirlendi.



Mevcut durumda, Belçika ve Portekiz depolarında tam doluluk oranını yakalarken, Danimarka yüzde 99, Fransa ve Polonya yüzde 98 oranında doluluğa ulaştı.