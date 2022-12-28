ntv.com.tr

Avrupa'da gaz fiyatı Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası en düşük seviyede

Avrupa'da doğalgazın fiyatı, ılıman hava koşullarıyla birçok ülkede gaz depolarının yeniden doldurulması ve daha fazla yeşil enerji üretimiyle Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa'da gaz fiyatı Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası en düşük seviyede

İlişkili Haberler

Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışını yasakladı

Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışını yasakladı

'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 80 eurodan işleme açıldı.

Gün içinde megavatsaat başına 76,18'e düşerek savaşın başlamasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 

Gaz fiyatının art arda sekiz işlem günü boyunca düşmesi dikkati çekti.

Fiyatlardaki düşüşte, doğalgaz tüketimini nispeten düşük tutan hava şartları ve bu nedenle birçok ülkede gaz depolarının yeniden doldurulması etkili oldu.

ALMANYA'DA DEPOLARIN DOLULUĞU DİKKAT ÇEKİYOR

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, enerji krizinden en fazla etkilenen Almanya'da gaz depolama tesislerinde doluluk mevcut durumda yüzde 88,62 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı 26 Ağustos'ta 348,8 euroya kadar çıkmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...