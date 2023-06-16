Avrupa'da gaz fiyatları haftayı düşüşle kapattı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, gazın megavatsaat başı fiyatı, temmuz vadeli kontratlarda bugün 39 avroyla açılırken, haftalık kapanışta TSİ 18.00 itibarıyla megavatsaat başı 32,7 avro oldu.



Fiyatlar, dünkü kapanışa göre yüzde 20,4 düşüş gösterdi.



Bugünkü düşüşe rağmen Norveç'te Nyhamna gaz santralindeki bakım çalışmalarının uzaması, Hollanda'daki Groningen sahasında üretimin 1 Ekim itibarıyla sonlandırılacağına ilişkin haberler ve kıtada etkili olan sıcak hava dalgasının yarattığı arz güvenliği endişeleri, gaz fiyatlarında hafta başından beri ralli yaşanmasına yol açtı.



12 Haziran'da megavatsaat başı 31 avroyla haftaya başlayan fiyatlar, dün gün içinde 49,5 avroya kadar çıkmıştı. Fiyatlar, dün kapanışta megavatsaat başı 41,1 avro olmuştu.



Gaz fiyatları, geçen haftayı da megavatsaat başı 32 avrodan kapatmıştı.



Öte yandan, enerji krizi nedeniyle 1,5 yıldan fazla süredir yüksek seyreden gaz fiyatları, Avrupa'daki talep düşüşü ve depolardaki yüksek doluluk oranlarına bağlı olarak gerilemiş ve 1 Haziran'da megavatsaat başı 23,1 avroyla Eylül 2021'den beri en düşük seviyesini görmüştü.



Haziranın ilk 11 gününde hava sıcaklığının yılın bu dönemi için rekor kırması nedeniyle elektrik üretiminde gaz talebinin artacağına yönelik beklentiler ve piyasa oyuncularının arz güvenliği endişeleri, fiyatlarda haziranın ikinci haftasında yükselişe yol açmıştı.



Fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başı 300 avroyu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine çıkmıştı.