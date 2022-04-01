Avrupa'da gaz fiyatları Rusya-Ukrayna savaşıyla yüzde 37 arttı

Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 37 arttı.



Rusya-Ukrayna savaşından bir gün önce 23 Şubat'ta Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratların megavatsaat fiyatı 87,76 eurodan kapanmıştı. Savaşın ilk günü 24 Şubat'ta fiyatlar tırmanışa geçerek megavatsaat başına 130,66 eurodan kapandı.



Savaş sonrası Rusya'ya karşı Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların etkisi ve doğalgazda tedarik endişeleri nedeniyle yükselen doğalgazın megavatsaat fiyatı 7 Mart'ta 217,29 euro ile tüm zamanların rekor kapanışını gördü.



Dün de Rusya'nın dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesi planına ilişkin belirsizlik nedeniyle fiyatlar yükselişini sürdürdü.



TTF'de işlem gören mayıs vadeli kontratların fiyatı gün içinde 127 euroyu gördükten sonra Türkiye saatiyle 19.20 itibarıyla önceki güne göre yaklaşık yüzde 1 artarak 121 euroya çıktı. Böylece, söz konusu savaşın başından beri Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 37 arttı.



AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor. Bu tedarikin yaklaşık üçte biri Ukrayna'dan geçiyor.

RUBLE İLE ÖDEME BUGÜN BAŞLIYOR



Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Putin'in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlanan kararnameye göre, Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında rubleyle ödeme alınmasına yönelik yeni sistem, bugün itibarıyla devreye girecek.



Kararnamede, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombankta hesap açmaları gerektiği, ödemeyi bu bankaya yapacakları ve söz konusu ödemenin Moskova Borsası'nda rubleye çevrileceği bildirildi.



Putin, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin ilgili kararnameyi imzaladığını belirterek, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." ifadesini kullanmıştı.

ALMANYA VE FRANSA'DAN RET



Bu arada, Almanya ve Fransa, Rusya'nın doğalgazda rubleyle ödeme yapılmasına yönelik talebini "sözleşmelerin ihlali" olarak değerlendirerek reddetti.