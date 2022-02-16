Avrupa'da gaz fiyatları sert düştü

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı bu haftaya 88 euro civarında başlamıştı.



80 euro üzerinde seyreden doğalgaz kontratlarının fiyatı dün Türkiye saatiyle 19.12'de yüzde 13 azalarak 70 euroya indi.



Fiyatlardaki düşüşte, Rusya Savunma Bakanlığı'nın tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurması etkili oldu.



AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa’ya en fazla miktarda doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.



Öte yandan Avrupa'da doğalgaz fiyatları son bir yılda yaklaşık 5 kat artış gösterdi. Söz konusu gaz fiyatları geçen yılın aynı döneminde 18 euro seviyesindeydi.