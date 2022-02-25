Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 düştü

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 134,3 avrodan kapanmıştı.



Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 17.03'de 93,7 avroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğalgaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 30 geriledi.



​​​​​​​Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini bildirdi.



Rusya'nın boru hatlarıyla Avrupa'ya gaz tedarikini arttırdığı yönünde açıklamalar fiyatları aşağı yönlü etkiledi.



AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.



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