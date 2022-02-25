ntv.com.tr

Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 düştü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 30 geriledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 17:17

Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 düştü

İlişkili Haberler

Küresel piyasalar ilk şoku atlattı

Küresel piyasalar ilk şoku atlattı

Askeri harekat Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 42 artırdı

Askeri harekat Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 42 artırdı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 134,3 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 17.03'de 93,7 avroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğalgaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 30 geriledi.

​​​​​​​Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini bildirdi.

Rusya'nın boru hatlarıyla Avrupa'ya gaz tedarikini arttırdığı yönünde açıklamalar fiyatları aşağı yönlü etkiledi.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

VİDEO: ABD'DE UKRAYNA SINIRINA TAKVİYE

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...