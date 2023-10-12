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Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 39 yükseldi

Avrupa'da gaz fiyatları İsrail-Filistin çatışmasının başladığından beri arz güvenliğine yönelik endişeler nedeniyle yüzde 39 arttı.

Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 39 yükseldi

'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda doğalgazın fiyatı 6 Ekim'de megavatsaati 38,2 eurodan kapanmıştı.

İsrail-Filistin çatışmasının 7 Ekim'de başlamasıyla yükseliş eğilimine giren fiyatlar, İsrail'in talebi üzerine ABD'li şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasının arz güvenliğine yönelik endişeleri körüklemesiyle tırmanışa geçti.

Bugün kasım vadeli kontratlarda gazın megavatsaat fiyatı 53,1 eurodan kapandı. Böylece, İsrail-Filistin çatışmasının başladığından beri fiyatlar yüzde 39 arttı.

Finlandiya ve Estonya arasında doğalgaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatılması ve boru hattının onarımının 5 ay süreceğinin açıklanması da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya yol açtı.

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