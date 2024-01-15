Avrupa'da gaz fiyatları 5 ayın en düşüğünde

Avrupa'da gaz fiyatları ağustostan bu yana en düşük seviyeye geriledi.



Avrupa'da ocak sonuna doğru sıcaklıkların artacağına dair tahminler ve doğalgaz depolarındaki doluluk oranı nedeniyle doğalgaz fiyatlarında düşüş yaşanıyor.



TTF'de, şubat vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı düne kıyasla yüzde 6,49 düşüşle 29,91 euroya gerileyerek 4 Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.



Avrupa'da doğalgaz depoları 13 Ocak itibarıyla yüzde 79,74 oranında dolu durumda bulunuyor.

