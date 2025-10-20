Avrupa'da inşaat sektörü durgunlukta

Euro Bölgesi inşaat üretimi, Temmuz ayındaki yüzde 0,7'lik artışın ardından Ağustos 2025'te yıllık bazda yüzde 0,1 arttı. İnşaat mühendisliği (Temmuz ayındaki yüzde 3,6'ya kıyasla yüzde 2,6) ve özel inşaat faaliyetlerinde (yüzde 2,5'e kıyasla yüzde 2) üretim geriledi.



Ayrıca, bina inşaatında üretim daha hızlı düştü (-yüzde 3,8'e kıyasla yüzde 2,6). Bloğun en büyük ekonomileri arasında inşaat sektörü Almanya'da (yüzde 1,1'e kıyasla -yüzde 1,4), Fransa'da (yüzde 1,3'e kıyasla -yüzde 1,7) ve İspanya'da (yüzde 1,4'e kıyasla -yüzde 3,8) düşerken, İtalya'da (yüzde 4'e kıyasla -yüzde 5,4) artış görüldü. Temmuz ayındaki yüzde 0,5'lik artışın ardından, inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.