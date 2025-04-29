Avrupa'da ışıklar söndü: Kesintinin ekonomik etkileri derinleşiyor
İspanya ve Portekiz, pazartesi günü yaşanan büyük elektrik kesintisinin etkileriyle sarsıldı. Elektrik tedariki yavaşca yeniden sağlanırken, iş yerlerinde üretim durdu, seyahat sektörü aksadı ve ekonomide kısa vadeli zararlar oluştu. Uzmanlar ise altyapı sorunlarının uzun vadede büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.
İspanya ve Portekiz’de pazartesi günü yaşanan büyük elektrik kesintileri, her iki ülkedeki birçok şehri ve bölgeyi etkileyerek hayatı durma noktasına getirdi. Kesintinin nedeni henüz netlik kazanmazken, elektrik tedariki yavaşça yeniden sağlanmaya başlandı.
HAYATIN HER ALANINI ETKİLEDİ
Elektrik kesintisi, telefon hatları, internet erişimi ve kart ödemeleri gibi günlük hayatın vazgeçilmez unsurlarını olumsuz etkiledi. Bu durum, iş yerlerinde üretimin durmasına ve çok sayıda işçinin işlerini bırakmak zorunda kalmasına neden oldu. Madrid’de yaşayan mühendis Beatriz Barber, Euronews’e yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle öğleden sonra evine gönderildiğini belirtti. Çalışanlar, ofislerinde internet ve telefon bağlantılarının kesildiğini ve işlerine devam edemediklerini ifade etti.
Portekizli elektrik operatörü REN, kesintinin İspanya'daki aşırı sıcaklık değişiklikleri nedeniyle meydana geldiğini ve bunun "nadir görülen bir atmosferik olay" olduğunu belirtti. AB Konseyi Başkanı António Costa ise, kesintinin siber saldırıdan kaynaklandığına dair söylentileri yalanladı.
İSPANYOL EKONOMİSİ GEÇİCİ OLARAK "KAPANDI"
Ballinger Group'un döviz piyasaları analisti Kyle Chapman, Euronews’e yaptığı açıklamada, “İspanyol ekonomisi gün boyu kapalı kaldı ve bu, kısa vadede işletmeleri olumsuz etkileyecek. Ancak elektrik hızlı bir şekilde geri gelirse, genel kesintinin etkisi sınırlı olacaktır” dedi. Bununla birlikte, altyapı ve dayanıklılık konularındaki sorunların uzun vadede ekonomiyi etkileyebileceği öngörülüyor. 2024 yılında İspanya ekonomisi yüzde 3,2 büyürken, Portekiz ekonomisi aynı yıl yüzde 1,9 büyüme kaydetti.
ÜRETİM VE TAŞIMA AKSAMALARI
Kesinti, sadece ofislerde değil, sanayi ve taşımacılık sektörlerinde de büyük aksamalara yol açtı. Tren seferleri durdu, havalimanlarında ise büyük gecikmeler yaşandı. Yakıt tedarikindeki aksaklıklar, İber Yarımadası'ndaki kamyon taşımacılığını olumsuz etkiledi. Ford ve Iveco gibi büyük otomobil fabrikalarında üretim durma noktasına geldi. Ayrıca, küçük tedarikçiler de yedek güç kaynağı eksiklikleri nedeniyle kesintiden etkilendi.
PİYASALAR DİRENÇ GÖSTERDİ
Avrupa borsaları, elektrik kesintisinin etkilerine rağmen minimal bir düşüş yaşadı. İspanya'nın IBEX 35 endeksi yüzde 0,75 artarak 13.456,10 puana yükseldi. Avrupa’nın geniş ölçekteki EUROSTOXX 600 endeksi de yüzde 0,53 artarak 523,19 puana çıktı. Fransa ve Almanya borsaları da pozitif bölgede işlem görmeye devam etti.
Elektrik kesintisinin ekonomik etkisi, kesintinin süresi ve sektörel etkiler doğrultusunda daha net bir şekilde şekillenecek. Ancak, hem İspanya hem de Portekiz, altyapı dayanıklılığını güçlendirmek için yeni önlemler almayı gündemine almış durumda.
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