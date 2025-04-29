Avrupa'da ışıklar söndü: Kesintinin ekonomik etkileri derinleşiyor

İspanya ve Portekiz’de pazartesi günü yaşanan büyük elektrik kesintileri, her iki ülkedeki birçok şehri ve bölgeyi etkileyerek hayatı durma noktasına getirdi. Kesintinin nedeni henüz netlik kazanmazken, elektrik tedariki yavaşça yeniden sağlanmaya başlandı.



HAYATIN HER ALANINI ETKİLEDİ



Elektrik kesintisi, telefon hatları, internet erişimi ve kart ödemeleri gibi günlük hayatın vazgeçilmez unsurlarını olumsuz etkiledi. Bu durum, iş yerlerinde üretimin durmasına ve çok sayıda işçinin işlerini bırakmak zorunda kalmasına neden oldu. Madrid’de yaşayan mühendis Beatriz Barber, Euronews’e yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle öğleden sonra evine gönderildiğini belirtti. Çalışanlar, ofislerinde internet ve telefon bağlantılarının kesildiğini ve işlerine devam edemediklerini ifade etti.



Portekizli elektrik operatörü REN, kesintinin İspanya'daki aşırı sıcaklık değişiklikleri nedeniyle meydana geldiğini ve bunun "nadir görülen bir atmosferik olay" olduğunu belirtti. AB Konseyi Başkanı António Costa ise, kesintinin siber saldırıdan kaynaklandığına dair söylentileri yalanladı.



İSPANYOL EKONOMİSİ GEÇİCİ OLARAK "KAPANDI"



Ballinger Group'un döviz piyasaları analisti Kyle Chapman, Euronews’e yaptığı açıklamada, “İspanyol ekonomisi gün boyu kapalı kaldı ve bu, kısa vadede işletmeleri olumsuz etkileyecek. Ancak elektrik hızlı bir şekilde geri gelirse, genel kesintinin etkisi sınırlı olacaktır” dedi. Bununla birlikte, altyapı ve dayanıklılık konularındaki sorunların uzun vadede ekonomiyi etkileyebileceği öngörülüyor. 2024 yılında İspanya ekonomisi yüzde 3,2 büyürken, Portekiz ekonomisi aynı yıl yüzde 1,9 büyüme kaydetti.