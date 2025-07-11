Avrupa'da kozmetik harcaması 104 milyar euroyu aştı: Güzelliğine en düşkün ülkeler

Avrupa kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarının 2024 yılı değeri 104 milyar euroya ulaştı. En büyük payı 30,1 milyar euro ile cilt bakım ürünleri alırken, onu 24,7 milyar euro ile kişisel hijyen, 18,1 milyar euro ile saç bakım, 17,1 milyar euro ile parfüm ve 13,9 milyar euro ile makyaj ürünleri izledi.



Avrupa Kozmetik Endüstrisi Birliği’nin verilerine göre, Avrupa, ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci kozmetik pazarı konumunda. AB üyesi 27 ülkede sektörün toplam cirosu 87,9 milyar euroyu buldu.

Kıtada en büyük kozmetik pazarı 16,9 milyar euro ile Almanya olurken, onu 14,2 milyar euro ile Fransa, 13 milyar euro ile İtalya, 12,2 milyar euro ile Birleşik Krallık ve 11,2 milyar euro ile İspanya izledi. Polonya ise 5,8 milyar euroluk pazar değeriyle listede yer aldı.

2024’te en hızlı büyüme ise Polonya ve Romanya’da kaydedildi. Polonya kozmetik pazarı yüzde 16,8, Romanya ise yüzde 7,9 oranında büyüyerek dikkat çekti.

Kozmetik ve kişisel bakım sektörü, doğrudan ve dolaylı yollarla 3,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağladı. Yalnızca 2024 yılında yaklaşık 266 bin kişi doğrudan sektörde çalışırken, 2,7 milyon kişi değer zincirinin farklı alanlarında, 27 bin 500 araştırmacı ise sektöre bağlı laboratuvarlarda görev aldı.