Avrupa'da rüşvet skandalı... Hem üye hem başkan!

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, rüşvet almaktan suçlu bulundu.



Kazimir'in aynı zamanda merkez bankası başkanlığını da yürüttüğü Slovakya'nın Bratislava kenti yakınlarındaki bir mahkeme, Kazimir'in para cezasını ödememesi halinde bir yıl hapis yatması gerekeceğini söyledi.



Bloomberg'ün haberine göre, 56 yaşındaki Kazimir, maliye bakanı olarak görev yaptığı dönemde bazı şirketlerin KDV iadelerini hızlandırması karşılığında üst düzey bir vergi memuruna 48 bin euro (54.500 dolar) rüşvet verdiğini reddetmişti.



Mahkumiyet kararına ve görev süresinin 1 Haziran'da sona ermesine rağmen Kazimir şimdilik görevinde kalacak gibi görünüyor. Yani ECB'nin karar alma sürecinde rol oynamaya devam edecek. Bir sonraki faiz oranı toplantısı 4-5 Haziran tarihlerinde Frankfurt'ta yapılacak ve piyasalar mevduat faizinin sekizinci kez düşürülerek yüzde 2'ye çekilmesini bekliyor.



GÖREVDEN ALINABİLİR



Kazimir, bir üst mahkemenin suçunu onaylaması ya da Başbakan Robert Fico'nun hükümetinin yerine geçecek bir isim üzerinde anlaşmaya varması halinde görevden alınabilir. O zamana kadar geçici olarak görevde kalmaya devam edecek.



Kazimir, 2019 yılında Merkez Bankası'ndaki görevine başlamadan önce Fico döneminde bakan olarak görev yapmıştı ve o dönemden hüküm giyen en üst düzey yetkili oldu. Bugüne kadar 40'tan fazla üst düzey yetkili, hakim, polis memuru ve iş adamı da yolsuzluk suçlamalarından mahkum oldu ya da suçunu kabul etti.