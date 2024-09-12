Avrupa'da rüzgar enerjisi kapasitesinde 6,4 gigavatlık artış

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope'un yılın ilk yarısına ilişkin verilerine göre, ilave edilen kapasitenin 5,3 gigavatı karasal, 1,1 gigavatı ise deniz üstü rüzgar santrallerinden oluşuyor.



İlave edilen kapasite artışında ilk sırada 1,7 gigavat güçle Almanya yer alırken, bunu 1,2 gigavat artışla Fransa, 876 megavat kapasite artışıyla İspanya izledi.



Avrupa'nın rüzgar enerjisi kapasitesi, bu dönemde 6,4 gigavat artışla toplam 278 gigavata ulaştı. 27 Avrupa Birliği ülkesinin toplam kapasiteye katkısı ise 225 gigavat olarak kayıtlara geçti.



WindEurope Üst Yöneticisi (CEO) Giles Dickson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa'nın 2030 enerji hedeflerine yönelik yeterli sayıda rüzgar santrali inşa etmediğini belirterek, "Kapasiteler önümüzdeki 6 yılda artacak ancak yeterli oranda olmayacak. Hükümetler şebeke bağlantılarının zamanında yapılabilmesi için kuralları belirlemeye yönelik politikalar için acilen harekete geçmeli. Limanlar ve lojistik gibi alanlar da bu amaca uygun olarak geliştirilmeli." ifadesini kullandı.

