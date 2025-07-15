Avrupa'da sanayi üretimi yükseldi
Euro Bölgesi sanayi üretimi beklentilerden fazla arttı.
Euro Bölgesi sanayi üretimi, Mayıs 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak Nisan ayındaki yüzde 2,2'lik düşüşün tersine döndü ve piyasanın yüzde 0,9'luk artış beklentilerini aştı. Enerji (yüzde 3,7 - yüzde 2,8), sermaye malları (yüzde 2,7 - yüzde 1,3) ve dayanıklı olmayan tüketim malları (yüzde 8,5 - yüzde 5,7) üretimde toparlanma görüldü.
Öte yandan, ara mallar (yüzde 1,7 - yüzde 0,8) ve dayanıklı tüketim malları (yüzde 1,9 - yüzde 0,4) üretiminde düşüş devam etti. Yıllık bazda ise sanayi üretimi büyümesi, Nisan ayındaki yüzde 0,2'den Mayıs ayında yüzde 2,4'lük artış tahminlerinin üzerinde yüzde 3,7'ye yükseldi.
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