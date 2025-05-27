Avrupa’da sessiz tehdit: Yabancı türlerin maliyeti 1,5 trilyon doları aştı

İstilacı hayvan ve bitki türleri, yalnızca doğaya değil, ülke ekonomilerine de ağır zarar veriyor.

Nature Ecology & Evolution dergisinde yayımlanan güncel bir araştırma, 1960-2022 yılları arasında Avrupa’nın bu türler nedeniyle 1,5 trilyon dolardan fazla ekonomik kayba uğradığını ortaya koydu. Bu tutar, dünya genelindeki toplam maliyetin yaklaşık yüzde 71’ine denk geliyor.



Çalışma kapsamında 162 yabancı tür analiz edildi. Asya kaplan sivrisineği, Amerikan boğa kurbağası ve cennet ağacı gibi yaygın türlerin yalnızca tarım değil, ekosistem ve altyapı üzerinde de ciddi etkiler yarattığı vurgulandı. Yeni veriler, daha önce bu türlerin maliyetlerini hafife alan tahminlerin yaklaşık 17 katı büyüklüğünde bir zararı işaret ediyor.

EN MALİYETLİ HAYVAN YABAN DOMUZU



Araştırmaya göre, yabancı bitki türleri ulusal ekonomilere toplamda 926 milyar dolara, eklembacaklılar 830 milyar dolara, memeliler ise 263 milyar dolara mal oldu. Yumuşakçalar, balıklar ve kuşlar da sırasıyla milyarlarca dolarlık zarar yarattı. Ekonomik zarar açısından en maliyetli hayvan yaban domuzu olurken, onu Kanada kazı izledi.



En çok zarar veren istilacı bitki türleri ise Japon knotweed, Batı Hint lantanası ve Kanarya Adaları kuzukulağı olarak belirlendi.



Araştırmacılar, bu türlerin etkilerinin yalnızca Avrupa’yla sınırlı olmadığını, Çin’in doğu kıyısı ve ABD’nin doğu-batı kıyılarında da büyük tahribatlara neden olduğunu belirtiyor. Çalışmaya göre, tek başına Birleşik Krallık’taki istilacı tür kaynaklı ekonomik kayıp 1,3 trilyon doların üzerinde.



Sonuç olarak uzmanlar, istilacı türlerin yarattığı ekonomik tahribatın artık iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarıyla aynı ölçekte değerlendirilebileceğini vurguluyor.

