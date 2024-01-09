Avrupa'da Signa krizi: Perakende zinciri de iflas etti

Almanya'nın önde gelen perakende zinciri Galeria Karstadt, emlak şirketi Signa'nın yaşadığı sorunların ardından iflas bayrağını çekti.



Üçüncü kez iflas başvurusuna giden şirket, son yıllarda 15 bin çalışanını işten çıkartmış ve birçok mağazasını kapatmıştı. Signa, Galeria'ya 200 milyon euroluk (218,62 milyon dolar) kaynak sağlamayı taahhüt etmişti.



Avrupa'nın emlak ve perakende imparatorluğu Signa, 2023'ün son günlerinde yaklaşık 5 milyar euro borçla iflas başvurusunda bulunmuştu.

Galeria, bir süredir sahiplik konusunda değişiklik arayışında olduğunu ve potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin çoktan başladığını söyledi. 2020'de pandemi nedeniyle iflas başvurusu yapan şirket, Ukrayna savaşının sonrasında yükselen enflasyon ve enerji maliyetleri nedeniyle 2022'de ikinci başvurusunu gerçekleştirmişti.

Signa, 2019 yılında Galeria'nın tek sahibi olmuştu. Galeria, 2020 yılında rakibi Karstadt ile birleşmişti. Mağaza sayısını 170'e ulaştıran şirket, Avrupa'nın ikinci büyük perakende zinciri olmuştu.