Avrupa'da ticaret savaşı korkusu

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın ithalata ek vergiler getireceği beklentisi Avrupa'da endişe yarattı.



Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn konu ile ilgili Londra'da açıklamalarda bulundu.



Rehn, "Bildiğimiz şey, bahsedilen önemli ithalat vergilerinin dünya ekonomisi için zararlı sonuçlar doğurabileceğidir. Bugünün jeopolitik rekabetleri, özellikle müttefikler arasında yaşanıyor ve yeni bir ticaret savaşının ihtiyacımız olan son şey olduğu unutulmamalı." dedi.



Rehn, bir ticaret savaşı başlarsa, Avrupa'nın 2018'de olduğu gibi hazırlıksız olmaması gerektiğini kaydetti ve Avrupa Merkez Bankası'nın sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.



Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann ise Trump'ın ek vergiler uygulamasının, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağı uyarısında bulundu.



Viyana'da konuşan Holzmann, "Trump, söylediklerinde ciddi ve muhtemelen beklediğimizden daha hızlı uygulayacaktır." dedi.



Robert Holzmann, doların güçlenmesinin ithalat maliyetleri üzerinde, özellikle enerjide ölçülebilir bir etki yaratacağını söyledi.



Holzmann, bu durumun Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştıracağını ve süreci potansiyel olarak geciktireceğini savundu.