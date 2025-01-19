Avrupa'da Trump endişesi

Avrupa ülkeleri, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla uygulanması beklenen ekonomi ve ticaret politikalarının etkilerinden endişe duyuyor.



Trump'ın, yarın dünyanın en büyük ekonomisinin dümenine geçmesinin ardından özellikle ticaret alanında oldukça sert bir tutum sergileyeceği tahmin ediliyor.



Seçim kampanyasının merkezine de ekonomi politikalarını yerleştiren Trump, "önce Amerika" yaklaşımıyla korumacı ekonomi politikaları uygulamayı planlıyor.



ABD'nin ekonomi politikalarında değişikliğe gitmesinin küresel etkilerinin, transatlantik ilişkilerde de sorunlara yol açabileceği düşünülüyor.



Trump'ın ABD başkanlığına gelmesiyle son yıllarda çok yakın müttefik olarak nitelendirilebilecek Avrupa Birliği (AB) ve ABD ilişkilerinde önemli değişiklikler bekleniyor.



Bu kapsamda AB, ilk döneminde de çeşitli ticari sorunlar yaşadığı Trump ile ikinci dönemde ciddi ekonomik sınamalar yaşamaya hazırlanıyor.



Trump'ın 2017-2021 dönemindeki başkanlığında izlediği korumacı ticaret politikaları, Avrupa ülkelerine ilave çelik ve alüminyumda gümrük vergileri koyması, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi ve üslubundaki sertlik, bu ülkeyi AB için öngörülemez müttefike dönüştürmüş, ilişkileri bozmuştu.



Transatlantik ilişkiler ancak Joe Biden döneminde toparlanabilmişti.



GÜMRÜK VERGİSİ PLANI



ABD'nin ticaret açığı verdiği ülkelere gümrük vergisi uygulama taahhüdünde bulunan Trump'ın, Avrupa ürünlerine yüzde 10 ila 20 seviyesinde ilave gümrük vergisi uygulama yönünde planları bulunuyor.



AB ülkeleri uzun yıllardır ABD ile ticarette ciddi miktarda fazla veriyor. Avrupa ülkelerinin ABD'ye mal ve ürün ihracatı söz konusu ülkeden ithalatının oldukça üzerinde seyrediyor.



En son açıklanan verilere göre, Ocak-Kasım 2024 döneminde ABD, AB'den 555,6 milyar dolarlık ithalat yaparken, AB'ye 342 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Böylece geçen yılın 11 ayında ABD'nin AB ile ticaret açığı bir önceki yılın tamamını geçerek 213,7 milyar doları buldu.



TRUMP'TAN AVRUPA'YA ENERJİ TEHDİDİ



Bu konuda göreve başlamadan önce Avrupa'ya sert bir uyarıda bulunan Trump, Avrupa'nın ABD'den daha fazla petrol ve doğal gaz olmak üzere enerji ürünü satın almasını istedi.



Trump'ın tehdidi Brüksel'de yankılanırken AB yetkilileri, özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinde ABD'nin rolünün artırılabileceğini açıkladı.



AB, özellikle Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının yeni yılda tamamen durmasıyla bu alanda zaten bir adım atmak zorunda kalacaktı. Enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan Avrupa'nın ABD dışında fazla bir seçeneği de bulunmuyor.



Avrupa, enerji ürünü ithalatındaki artışın ABD ile ticaret açığının bir ölçüde azalmasını ve bu durumun Trump'ı sakinleştirmesini bekliyor.