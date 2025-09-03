Avrupa'da ÜFE yükseldi

Euro Bölgesi sanayi üretici fiyatları, Temmuz 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak, yüzde 0,2'lik piyasa tahminlerini aştı ve Haziran ayındaki yüzde 0,8'lik artışın ardından geldi.



Bu enflasyonun temel itici gücü, bir önceki ayki yüzde 3,3'lük artışın ardından gelen enerji maliyetlerindeki yüzde 1,5'lik artış oldu. Ek yukarı yönlü baskı, yüzde 0,2 (karşılaştırma yüzde 0,1) artan dayanıklı tüketim mallarından ve yine yüzde 0,1 (Haziran'dan bu yana değişmedi) artan sermaye mallarından geldi. Buna karşılık, dayanıksız tüketim mallarının fiyatları yatay seyretti (Haziran'daki yüzde 0,1'e kıyasla) ve ara mal fiyatları üst üste üçüncü ay düşüş göstererek yüzde 0,2 geriledi. Yıllık bazda, üretici fiyat enflasyonu Haziran ayındaki %0,6'dan Temmuz ayında yüzde 0,2'ye geriledi, ancak yine de yüzde 0,1'lik konsensüs tahmininin biraz üzerindeydi.