Avrupa'da ürünlerin imha edilişi yasaklandı, tüm tekstil sektörü etkilenebilir

LVMH, Prada, Chanel ve Inditex gibi büyük moda markalarının, bu haftadan itibaren Avrupa 'da satılmayan kıyafet ve ayakkabıları imha etmeleri yasaklanacak. Bu durum, sektörün fazla stok ve müşteri iadeleriyle başa çıkma yöntemini yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.

Bu genel yasak, sektörün ürünlerinin nadirlik değerini koruyarak cazibesini sürdürmesini sağlayan en gizli araçlarından birini ortadan kaldırdığından dolayı özellikle de lüks moda grupları için hassas bir durum olarak öne çıkıyor.

Financial Times 'ın haberine göre, Avrupa'da getirilen yeni kural, markaları daha yüksek stok maliyetleri üstlenmek, sıkı kontrol altındaki indirim kanallarını genişletmek veya en başından daha az mal üretmek arasında seçim yapmaya zorlayacak.

Bu hafta mahkemede görülen bir dava, Chanel'in stok yönetimi stratejisinin bir parçası olarak Hong Kong'da düzenli olarak binlerce satılmamış ürünü imha ettiğini ortaya çıkardı.

Chanel, Financial Times'a yaptığı açıklamada, mahkemede belirtilen rakamların mevcut küresel uygulamalarını yansıtmadığını belirterek, satılamayan ürünlerin artık 2019'da kurduğu ve malzemeleri geri kazanarak döngüsel tedarik zincirlerine geri kazandıran bir geri dönüşüm şirketi olan L'Atelier des Matières aracılığıyla işlendiğini ekledi.

Avrupa Çevre Ajansı'na göre, Avrupa'da satışa sunulan tekstil ürünlerinin yüzde 4 ila 9'u (tahmini olarak yılda 264.000 ila 594.000 ton) kullanılmadan önce imha ediliyor.

Resmi şirket verileri mevcut değil ve bu atıkların ne kadarının lüks gruplardan, ne kadarının seri üretim moda markalarından kaynaklandığını gösteren kamuya açık bir döküm de bulunmuyor.

Bu yasak, aşırı üretimi dizginlemek, israfı azaltmak ve değerli malzemelerin daha uzun süre kullanımda kalmasını sağlamak amacıyla 2024 yılında onaylanmıştı.

19 Temmuz'dan itibaren büyük şirketlerin, müşteriler tarafından iade edilen ürünler de dahil olmak üzere, satılmayan giyim eşyası, aksesuar ve ayakkabıları yakması veya çöpe atması yasaklanacak.

TEKSTİL SEKTÖRÜNE ÇEVRE DOSTU ALTERNATİFLER

Yeni kurallar, bağışlamayı, onarımı ve yeniden kullanımı daha çevre dostu alternatifler olarak teşvik ederken, imha işlemine yalnızca malların sağlık veya güvenlik riski oluşturması, sahte olması veya onarılamayacak şekilde hasar görmesi gibi belirli durumlarda izin verilecek.

Bağış ve yeniden kullanım, seri üretim modası için farklı yeniden satış ve geri dönüşüm kanallarına yol açabilirken, uzmanlar bu kuralların, marka değerini korumak için sıkı kontrol edilen dağıtım ve kıtlığa dayanan lüks gruplar için daha büyük zorluklara neden olacağını belirtiyor.

Uzmanlar, satılmayan ürünlerin daha fazla sayıda satış noktasına, bağış ağlarına veya ikincil pazarlara yönlendirilmesinin, indirimleri arttırma veya gri pazar satışlarını besleme riskini taşıdığını, ayrıca onarım, depolama ve malzeme geri kazanımının maliyetleri arttırabileceğini de sözlerine ekledi.

Bain ve İtalyan sektör birliği Altagamma tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılında lüks ürünlerin yüzde 40'ı indirimli olarak satıldı; bunun nedeni, azalan talep ve fazla stokların markaların outlet mağazalarına ve indirimlere olan bağımlılığını arttırmasıydı.

Sektör kaynaklarına göre, yurt dışındaki dağıtımcılara gönderilip satılmayan malların AB dışında imha edilmesi durumunda markaların yasağı aşabilip aşamayacakları konusunda da sorular mevcut.

Bernstein'dan Luca Solca, "Yeni kurallar şirketlerin planlama ve stok yönetimine daha da fazla dikkat etmelerine yol açacak" dedi.

Solca,“Bununla birlikte, kimse mucize yaratamaz: özellikle giyim markalarının sezon sonu stoklarının birikmesi kaçınılmaz. Bu nedenle şirketlerin indirimli satışları kaliteyi koruyacak şekilde yönetmek için daha fazla çaba göstermelerini bekliyorum.” diye ekledi.

Solca'ya göre bu durum, Avrupa, Çin ve New York'ta Bicester Collection alışveriş köylerini kuran İngiltere merkezli lüks outlet işletmecisi Value Retail gibi şirketlere fırsat sunabilir.

Sektör yöneticileri ve analistlere göre, bu kurallar yapay zekanın envanterleri gerçek zamanlı olarak izlemek, talepleri öngörmek ve mağazalar ile depolar arasında stokları daha iyi koordine etmek için kullanılmasını da hızlandırabilir.

Milano merkezli yönetici arama firması Heidrick & Struggles'ın ortağı Giulia Iuticone, kuralların, şirketlerin karar alma biçimini yeniden tanımlayacağını, satılmayan hisselerin artık bir güvenlik önlemi olarak görülmemesi durumunda, planlamanın kalitesinin rekabet avantajı haline geleceğini belirtti.