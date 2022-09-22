Avrupa'dan gıda açığı için Antalya'ya talep

Rusya'nın doğalgaz ambargosu nedeniyle Avrupa'da meyve-sebze üretimi azaldı.



Avrupa'dan açığı kapatmak için talep olduğunu belirten Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, hedeflerinin olabildiğince fazla üretip çok ihracat yaparak ülkeye döviz girdisini artırmak olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Bu konuda özellikle Avrupa'nın bizlerden talebi meyve sebzenin yanında tüm gıda ürünleri. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. İnşallah tahmin ettiğimiz gibi üretimimizi artırabiliriz" dedi.



Rusya'nın Avrupa ülkelerine uyguladığı doğalgaz ambargosu, enerji krizine neden oldu. Bu durum örtü altı üretimini de olumsuz etkiledi.



Birçok çiftçi, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle üretimden çekildi.

AÇIĞI KAPATMAK İÇİN TÜRKİYE'YE YÖNELDİLER



Süpermarket zincirleri ve tedarikçiler, yüzde 30-40 civarındaki boşluğu doldurmak için Türkiye'ye yöneldi.



Antalya'da yaş meyve-sebze başta olmak üzere tüm gıda ürünlerine yönelik ikili iş görüşmeler yapılmaya, kontratlar imzalanmaya başlandı..



Avrupalı emeklilerin, enerji kullanımının minimuma düşürülmesi için kış dönemi ülkemize tatile gönderilmesine yönelik çalışmalara da değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:



“Tabii ki bizler üretimimizin bir kısmını da turizmde değerlendireceğiz. İster istemez üretim miktarımızı artırmamız gerekiyor. Yapılacak tüketim her ne kadar iç piyasadaki bir tüketim gibi görünse de kış turizminin de çok canlı olacağını tahmin ediyoruz ve burada da ciddi bir tüketim olacağını öngörüyoruz. Bunun da aslında bir döviz geliri olarak görülmesi gerekiyor."



Antalyalı çiftçi, talebi karşılamak için üretimi artırmayı hedefliyor.