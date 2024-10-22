Avrupa'dan Ukrayna'ya yeni finansman: Kaynağı Rus varlıkları

Avrupa Parlamentosu, dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya 35 milyar euro, yani 38 milyar dolar kredi verilmesini onayladı.



Yasama düzeyindeki son adım olan Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamada 518 üye lehte ve 56 üye aleyhte oy kullanırken 61 üye çekimser oy kullandı.



50 MİLYAR DOLARLIK KREDİ PLANI



G7 ülkeleri Ukrayna'ya toplam 50 milyar dolar kredi verilmesi üzerinde çalışıyorlar.



Kredilerin Rusya'nın 2022 yılında başlayan Ukrayna işgali sonrasında Batı ülkelerinde dondurulan varlıklardan sağlanan gelirle geri ödenmesi öngörülüyor.



210 MİLYAR EURO DONDURULDU



Rusya'nın dondurulan varlıklarından değeri 210 milyar euroyu bulan yaklaşık üçte ikisi, çoğunluğu Belçika'daki saklama kurumu Euroclear'da olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede bulunuyor.



İngiltere dün Ukrayna'ya 2,9 milyar dolar kredi vereceğini açıklamıştı.

