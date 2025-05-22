Avrupalı dev marka KTM iflastan kurtuluyor

Hintli motosiklet üreticisi Bajaj Auto nakit sıkıntısı çeken KTM AG'nin kontrol hissesini satın almayı planlıyor ve Avusturyalı şirketi iflastan kurtaracak 800 milyon euro (907 milyon dolar) kadar borç finansman paketi hazırladı.



Bajaj Auto, Mumbai'de borsaya yaptığı başvuruda, MotoGP motosikletlerinin üreticisine 200 milyon euro borç desteği sağladığını ve kalan miktarı alacaklılara geri ödeme için son tarihten önce dağıtacağını söyledi. Finansman paketi, KTM'ye verilen 450 milyon euroluk teminatlı vadeli krediyi ve ana şirket Pierer Bajaj AG tarafından ihraç edilen 150 milyon euroluk dönüştürülebilir tahvilleri içeriyor.



ŞİRKET NASIL ELE GEÇİRİLECEK?



Hindistan'ın en büyük iki tekerlekli araç üreticilerinden biri, çok aşamalı anlaşmanın bir parçası olarak KTM'nin çoğunluk kontrolünü de ele geçirecek. Firmanın Hollanda'daki birimi Bajaj Auto International Holdings, KTM'nin halka açık holding şirketi Pierer Mobility AG'nin yaklaşık yüzde 75'ine sahip olan Pierer Bajaj'ın tek kontrol hissesini satın alacak. Bajaj'ın birimi şu anda Pierer Bajaj'ın yüzde 49,9 hissesini elinde bulunduruyor.



KTM İFLASTAN KURTULACAK



Sermaye enjeksiyonu KTM'yi iflastan kurtaracak ve Şubat ayında alacaklılar tarafından kabul edilen yeniden yapılandırma planını da garanti altına alacak. Bu revizyonun bir parçası olarak, KTM ve bağlı iki şirketin alacaklıları, Mayıs ayı sonuna kadar daha hızlı bir ödeme karşılığında alacaklarında yüzde 70'lik bir kesinti yapmayı kabul etti.



YÖNETİM DEĞİŞECEK



Bajaj için, yasal onaylara tabi olan anlaşma, şirketi yıllarca azınlık hissedarı olarak yer aldıktan sonra önde gelen bir küresel motosiklet markasının sorumluluğuna getirecek. Uzun süredir yönetim kurulu başkanı ve ortak Stefan Pierer görevinden ayrılacak.



BAJAJ'IN HİSSELERİ HAFİF DÜŞTÜ



KTM, aşırı stoklara yol açan Covid-19 salgını sırasında motosikletlerine yönelik değişken talebi yönetmekte zorlandıktan sonra geçen yıl Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. Şirket, Avusturya'nın sanayi sektöründeki mali zorluklardan en çok etkilenenler arasında yer aldı.

Bajaj Auto hisseleri Perşembe günü Mumbai'de saat 11:44 itibariyle yüzde 1.2 düşerek bu ayki yükselişini yüzde 6.9'a indirdi.



Hintli şirket, aylarca durduktan sonra Avusturya'da üretime devam etmeye ve KTM'nin Hindistan'daki ortak girişimini güçlendirmeye çalışacağını söyledi.