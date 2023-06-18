Avrupalı şirketlerde işten çıkarmalar artıyor: On binlerce kişi etkilendi

Avrupa'da, son yılların en yüksek enflasyonu ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin ekonomik görünümde oluşturduğu belirsizlik şirketlerin istihdam azaltımına yönelik kararlarını hızlandırdı. Telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, otomotiv ve perakende sektörleri başta olmak üzere bu yıl başından beri hızlanan işten çıkarma dalgası en az 140 bin kişiyi etkiledi.

Merkez bankalarının faiz artırımlarına rağmen enflasyonun alışılmışın dışında ve yüksek kalmaya devam etmesiyle kötüleşen makroekonomik görünümün oluşturduğu belirsizlik nedeniyle giderek daha fazla şirket maliyetlerini düşürmek için işten çıkarmaları hızlandırıyor.



Avrupa Merkez Bankası'nın, (ECB) ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 400 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekerken, böylece Avro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 6,1 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verdi.



İngiltere Merkez Bankası ise Aralık 2021'den beri devam eden sıkılaşma politikasıyla faiz oranlarını üst üste 12'nci kez artırdı ve yüzde 4,50'ye çıkardı. İngiltere'de enflasyon ise yıllık bazda marttaki yüzde 10,1 seviyesinden nisanda yüzde 8,7 inmesine rağmen inatçı kalmaya devam ediyor.



Yüksek kalan enflasyon, hane halkının satın alma gücünü düşürürken enflasyona karşı faizlerin artırılması da şirketlerin yatırım için kredi maliyetlerini yükseltiyor.



Teknoloji, kimya, banka imalat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere bu yıl başından beri neredeyse tüm sektörlere yayılan işten çıkarmalara son olarak İsveç merkezli Autoliv'in 8 bin, Finlandiyalı kağıt ve ambalaj üreticisi Stora Enso'nun Avrupa'daki dört tesisini kapatma ve 1150 çalışanını işten çıkarma kararları eklendi.

TEKNOLOJİ VE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ