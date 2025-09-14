Avrupa'nın en az yaşayanları Bulgarlar

Eurostat'ın son ön verileri, Avrupa Birliği'nde yaşam beklentisinin 2024 yılında 81,7 yıla çıktığını gösteriyor. 2023 yılına göre 0,3 yıllık artış, bloktaki uzun vadeli yükseliş eğilimini teyit ediyor.



Genel iyileşmeye rağmen, veriler üye ülkeler arasında kayda değer farklılıklar olduğunu ortaya koyuyor. 15 AB ülkesinde yaşam beklentisi ortalamanın üzerinde seyrediyor. Sıralamanın başında 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç yer alırken, onları 84 yıl ile İspanya takip ediyor.



Araştırmanın alt ucunda, Bulgaristan, Romanya ve Letonya, birlik içinde en kısa yaşam beklentisini bildiriyor. Eurostat'a göre, Bulgaristan 75,9 yıl ile en düşük rakamı kaydederken, onu 76,6 yıl ile Romanya ve 76,7 yıl ile Letonya takip ediyor.



Analiz, bu gelişmeleri pandemi sonrası bir bağlama da yerleştiriyor. Çoğu AB ülkesinde, yaşam beklentisi COVID-19 öncesi 2019 yılına kıyasla toparlandı. Veriye sahip 26 üye ülkeden 24'ünde artış görüldü. Litvanya 1,1 yıl ile en keskin artışı yaşarken, Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Romanya'da her biri birer yıllık iyileşme kaydetti.



Hollanda'da 0,2 yıllık bir düşüş kaydedildi, İspanya'da seviyeler değişmedi ve Fransa'da yalnızca 0,1 yıllık marjinal bir artış görüldü. Ancak genel olarak, AB'nin demografik gidişatı, birliğin büyük bölümünde istikrarlı bir toparlanma ve yaşam beklentisinin kademeli olarak uzadığını gösteriyor.