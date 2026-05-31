Avrupa'nın en büyük yapay zeka yatırımı. Fransa veri merkezi üssü oluyor

Şirketin kurucusu Masayoshi Son, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası yatırım konferansı öncesinde verdiği röportajda, bunun Avrupa'da yapay zeka altyapısına yönelik şimdiye kadarki en büyük yatırım olacağını söyledi.

Yatırımın 45 milyar euroluk bölümü, 2031 yılına kadar Fransa'nın kuzeyindeki Hauts-de-France bölgesinde veri merkezlerinin kurulmasına ayrılacak. Projede Fransa merkezli enerji yönetimi ve otomasyon şirketi Schneider Electric de ortak olarak yer alacak. Şirketin CEO'su Olivier Blum, AFP'ye yaptığı açıklamada bunun "Fransa'da sektör tarihinde gerçekleştirilen en büyük projelerden biri" olduğunu söyledi.

Blum'a göre Fransa'daki mevcut veri merkezi kapasitesi 2025 sonunda yaklaşık 1,5 gigavat seviyesindeyken, ilk aşamada 3 gigavatlık yeni kapasite oluşturulacak. İkinci aşamada ise bu kapasitenin 5 gigavata kadar çıkarılması planlanıyor.

MACRON'UN HAMLESİNE DESTEK

Açıklama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeye yüksek teknoloji yatırımlarını çekme çabalarına önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Macron, pazartesi günü Versailles Sarayı'nda uluslararası yatırımcıları ağırlayacak.

68 yaşındaki Masayoshi Son, yatırım kararını nisan ayında Tokyo'da Macron ile yaptığı görüşmenin ardından aldığını belirtti. Fransa'nın enerji üreten ve ihraç eden bir ülke olmasının kararında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Veri merkezlerinin yüksek miktarda enerji tükettiğine dikkat çeken Son, "Bir ülkenin enerji üreticisi ve ihracatçısı olması, özellikle veri merkezleri gibi yapay zeka altyapısı yatırımları için hayati öneme sahip." dedi.

OpenAI'nin yaklaşık yüzde 11 hissesine sahip olan SoftBank'ın kurucusu, Macron'un Fransa ekonomisini büyütme konusundaki kararlılığından da etkilendiğini ifade etti.

VERİ MERKEZLERİ NEREDE KURULACAK?

Schneider Electric'in proje kapsamında tüm ekipmanların tasarımı ve tedarikinde görev alacağı, ayrıca Dunkirk Limanı'nda yeni bir fabrika kurulacağı açıklandı.

İlk üç veri merkezinin Dunkirk, Cambrai ve Amiens yakınlarında inşa edilmesi planlanıyor. Fransa hükümeti ise veri merkezlerine enerji ve altyapı sağlayabilecek 35 ayrı bölgenin hazır olduğunu belirtiyor.

Macron daha önce Avrupa'nın yapay zeka yarışında ABD ve Çin'in gerisinde kalmaması gerektiğini birçok kez vurgulamıştı. Masayoshi Son da Avrupa'nın yenilikçilik ile düzenleme arasında doğru dengeyi bulması gerektiğini söyledi.