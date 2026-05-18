Avrupa'nın en ucuzuydu, fiyat yükseltebilir

Avrupa'nın en ucuz biletlerini satan Ryanair Holdings Plc, düşük maliyetli havayolu şirketinin yakıt, mürettebat ve uçak bakımı için daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalması nedeniyle, korunmasız jet yakıtı fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması halinde bu yıl maliyetlerin artacağı konusunda uyardı.

İrlandalı havayolu şirketi, 2027 mali yılı için birim maliyetlerinin orta tek haneli bir yüzde oranında artabileceğini, korunmasız yakıt ihtiyacının yüzde 20'sinin fiyatının ise fırladığını belirtti. Ryanair, bu yıl için yakıtının yüzde 80'ini varil başına 67 dolardan koruma altına aldığını ve bunun kazançlarını koruyacağını ve diğer taşıyıcılara göre avantaj sağlayacağını açıkladı.