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Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 4-10 Aralık tarihlerinde günlük ortalama 1296 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 4-10 Aralık tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, bu dönemde günlük ortalama 1296 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1286 uçuşla Londra Heathrow, 1251 uçuşla Amsterdam Schiphol ile 1217 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

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