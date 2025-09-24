Avrupa'nın en zengin ismi: Servet vergisi Fransız ekonomisi için ölümcül olur

Avrupa'nın en zengin insanı Bernard Arnault, Fransa'da gündeme gelen servet vergisini "ekonomi için ölümcül bir saldırı" olarak niteledi.



Lüks tüketim devi LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton'un kurucusu olan Fransız iş insanı Bernard Arnault, Sunday Times'a yaptığı açıklamada, tüm varlıklar üzerinden yüzde 2'lik bir servet vergisi getirilmesi yönündeki çağrıların, "herkesin yararına işleyen tek sistem olan liberal ekonomiyi yok etmeyi amaçladığını" dile getirdi.



Fransa'da, hükümetin tepki çeken bütçe kesintilerini geçirme çabaları nedeniyle yaşanan siyasi kriz ortamında servet vergisi fikri giderek güç kazanıyor.



100 milyon avronun üzerindeki servetlere yüzde 2 vergi getirilmesi teklifi, ülkede tanınmış bir isim hâline gelen ekonomi profesörü Gabriel Zucman tarafından önerildi.

EKONOMİST ZUCMAN'IN TEKLİFİNDE NELER VAR?

Ekonomist Zucman, başkaları tarafından "Zucman vergisi" olarak anılan bu düzenlemenin, bütçe sıkıntısı yaşayan Fransa'ya yardımcı olabileceğini savunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, merkez sağdan François Bayrou'nun kemer sıkma bütçesi için destek bulamamasının ardından bu ay Sébastien Lecornu'yu yeni başbakan olarak atamıştı.



Daha önce dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan Arnault, yüzde 2'lik bir servet vergisinin "ekonomimiz için ölümcül bir saldırı" olacağını öne sürdü.



Arnault, "Fransa’da şahsen en büyük vergi mükellefi ve yönettiğim şirketler üzerinden de en büyük vergi mükelleflerinden biri olduğum kesin," diye konuştu.



Bloomberg'e göre Arnault’nun serveti cuma günü itibarıyla 169 milyar dolar seviyesindeydi. Bu servetin ana kaynağını ise LVMH'deki yüzde 48'lik hissesi oluşturuyor.



Aile şirketine katıldıktan sonra inşaattan gayrimenkule yönelen Arnault, servetini Bulgari ve Tiffany & Co. gibi mücevher markalarından Christian Dior ve Celine gibi moda evlerine, parfümlerden Glenmorangie viskisine kadar pek çok markayı satın alarak büyüttü.

2012'DE BELÇİKA VATANDAŞLIĞINA BAŞVURDU

Paris'te yaşayan Arnault, 2012 yılında Belçika vatandaşlığına başvurarak Fransa'da vergi üzerine ulusal bir tartışma başlatmıştı.



Fakat Nisan 2013'te başvurusunu geri çekmiş ve Bloomberg'e göre bu durumu "Fransa'ya bağlılığımın ve geleceğine duyduğum inancın bir göstergesi" olarak açıklamıştı.



Paris İktisat Okulu ve École normale supérieure'de ekonomi profesörü olan Zucman, geçen yıl G20 için servet vergisi üzerine dikkat çeken bir çalışma kaleme almıştı.



Zucman, haziran ayında Guardian'da yayımlanan makalesinde, "Emsalsiz servet yoğunlaşması ve bu servetle birlikte gelen sınırsız güç, demokrasimizi çarpıttı, toplumsal ve ekonomik gerilimleri körüklüyor," ifadelerini kullanmıştı.



Zucman'a göre servet vergisi 20 milyar avroya kadar gelir sağlayabilir. Ancak bazı ekonomistler, ultra zenginlerin Fransa'dan ayrılması hâlinde bu tutarın yalnızca 5 milyar avroya düşeceğini savunuyor.

Arnault, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Bu, teknik ya da ekonomik bir tartışma değil, Fransız ekonomisini yok etme niyetinin bariz ifadesi. Geçmişte ya da bugün ülkeyi yöneten siyasi güçlerin bu saldırıya, ekonomimiz için ölümcül olan bu girişime itibar etmesine inanamıyorum."