Avrupa'nın gaz depoları doldu: Fiyatlar geriledi

Avrupa'da doğal gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 85'i geçmesiyle ekim vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 187 euroya geriledi.



Gas Infrastucture Europe verilerine göre, AB ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı cuma günü itibarıyla yüzde 85,3 oldu.



Söz konusu gelişmenin ardından 15 Eylül gününü megavatsaat başına yaklaşık 214 eurodan kapatan doğal gaz fiyatları, cuma gününü de yüzde 12,6 düşüşle 187 eurodan kapattı.



Avrupa ülkeleri doğal gaz tüketimini azaltmak için tasarruf planları uyguluyor. Bu kapsamda birçok ülkede ışıklar erkenden kapatılıyor. Klima gibi ısıtıcı ve soğutucu unsurlara sıcaklık sınırı getiriliyor.