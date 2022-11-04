Avrupa'nın LNG bağımlılığı çevresel tahribata yol açıyor

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BBC'de yer alan habere göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, enerji krizini tırmandırırken Avrupa'da enerji kaynaklarına ilişkin endişeler nedeniyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatında eşi görülmemiş bir artış yaşanıyor.



Veriler, LNG ithalatının bu yılın ilk 9 ayında 2021'e kıyasla yüzde 65 arttığına işaret ediyor.



Ancak Norveçli araştırma firması Rystad Energy'nin BBC ile paylaştığı analiz, LNG'nin üretimi ve taşınmasının, boru hattı gazına kıyasla 10 kata kadar karbon emisyonuna neden olduğunu gösteriyor.

35 MİLYON TON DAHA FAZLA CO2 EMİSYONU TAHMİNİ



Rystad Energy'den Patrick King, 2023'ün sonuna kadar Rusya'nın gaz musluklarını tamamen kapatması ve daha fazla LNG kaynakları kullanılması halinde, 2021'e kıyasla 35 milyon ton daha fazla CO2 emisyonu olacağının tahmin edildiğini söyledi.



Bu miktarın 2 yıl boyunca İngiltere yollarına yaklaşık 16 milyon daha aracın eklenmesine eşdeğer olduğu ifade ediliyor.



Queen Mary Üniversitesinden Dr. Paul Balcombe, gaz kullanımını azaltmak için teşvikler yapılması gerektiğine işaret ederek "Enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji sevkiyatını artırmamız gerekiyor" dedi.



Avrupa kıtasında yaklaşık 20 yeni LNG terminalinin kurulması planlanıyor