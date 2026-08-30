Avrupa'yı sert bir kış bekliyor. Doğalgaz stokları son 13 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa, kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Kıta, kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya.



Avrupa Birliği 'nde gaz depolarının doluluk oranı Ağustos ayı sonunda yüzde 63'e geriledi. Mevcut dolum hızıyla Avrupa Birliği'nin, kışa son beş yıl ortalamasının yaklaşık yüzde 20 altında girmesi bekleniyor.

Oysa, Avrupa Birliği'nde bu oran, Ağustos sonları için son yıllarda ortalama yüzde 80 civarındaydı. Yetkililer stok sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

EN KRİTİK TABLOLARDAN BİRİ ALMANYA'DA

Avrupa'nın en büyük depolama kapasitesine sahip ülkede, tesisler yalnızca yüzde 50 oranında dolu. Belçika'da oran yüzde 51, Hollanda'da ise yüzde 45. İtalya ve Polonya gibi ülkelerde ise depolar yüzde 80'in üzerinde.

Düşük stokların etkisi şimdiden fiyatlara yansıdı. Avrupa'nın gösterge doğalgaz fiyatı megavatsaat başına 68 euronun üzerine çıkarak üç yılın zirvesine ulaştı.

Goldman Sachs'a göre Orta Doğu'dan gaz ihracatı yeniden başlamazsa fiyatlar kışın 100 euronun üzerine çıkabilir.



Stokların düşme nedenleri arasında geçen kışın soğuk geçmesi ve yazın elektrik üretiminde gaz tüketiminin artması var. Orta Doğu'daki arz sorunları da kış öncesi depoların yeniden doldurulmasını zorlaştırdı.

Uzmanlar Avrupa'da fiziksel bir gaz kıtlığı beklemiyor. Sert bir kış, uzun süreli soğuk hava dalgaları ve rüzgar enerjisindeki düşüş, talebi artırarak fiyatlar üzerindeki baskıyı daha da büyütebilir.