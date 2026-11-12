Avukatlara fon piyasası deneyimlerini aktaracaktı, tutuklandı. 84 günde 2,5 milyar lira kar etmiş

84 GÜNDE 2,5 MİLYAR LİRA KAZANMIŞ

Paslı, 31 Temmuz 2025 tarihinde Adil Katılım Bankası'nın sermayesinden 1 milyar 844 milyon liralık kaynakla TERA'nın TLY kodlu yatırım fonunu satın aldı. Bu işlem sonrası fonları 23 Ekim 2025 tarihinde sattı ve işlemleri sonucunda 2 milyar 430 milyon lira kâr elde etti. 84 günde anormal bir gelir artışı yaşandı, Bu işlem sırasında bankanın kuruluş sermayesi 3 milyar liraydı ve neredeyse tüm kaynakları fona aktarılmıştı.

PASLI NEYLE SUÇLANIYOR?

Ali Paslı'nın tutuklanmasına gerekçe oluşturan sevk yazısında milyarlarca liralık işlemler yer aldı. Savcılığın iddiasına göre Paslı, bankanın sermayesinden 1 milyar 844 milyon lirayı TERA'nın TLY fonuna yatırdı ve yaklaşık üç ay sonra satıştan 2 milyar 430 milyon lira kâr elde etti. Savcılık kazancı olağan dışı buldu, MASAK paranın TERA üzerinden başka şirketlere aktarıldığını belirledi.

Soruşturmadan sızan bilgilere göre, Paslı, 31 Temmuz 2025 tarihinde Adil Katılım Bankası'nın sermayesinden 1 milyar 844 milyon liralık kaynakla TERA'nın TLY kodlu yatırım fonunu satın aldı. Bu işlem sonrası fonları 23 Ekim 2025 tarihinde sattı ve işlemleri sonucunda 2 milyar 430 milyon lira kâr elde etti. 84 günde anormal bir gelir artışı yaşandı,

Paslı'nın ve bankanın soruşturma kapsamında incelenen işlemlerinde, Adil Katılım Bankası'nın sermayesinden tek bir yatırım fonuna önemli bir kaynak aktarılması üzerinde duruldu. Bankanın 3 milyar liralık kuruluş sermayesine karşılık 1 milyar 844 milyon liralık tutarın TERA fonlarında değerlendirilmesi ve yaklaşık üç ayda 2 milyar 430 milyon lira kâr elde edilmesi kuşkulu bulunuyor.

Adil Katılım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 23 Mayıs 2024 tarihli kararıyla kuruluş izni aldı. Dijital katılım bankası olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirketin başlangıç sermayesi 3 milyar lira olarak belirlendi.

Bankanın kurucu ortakları Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan'dan oluşuyordu. BDDK, 11 Eylül 2025 tarihinde bankaya faaliyet izni verdi.

BANKANIN GENEL MÜDÜRÜ DE TUTUKLANMIŞTI

Adil Katılım Bankası, fon soruşturmasında üst düzey yöneticileri hakkında art arda verilen tutuklama kararlarıyla gündemde. Bankanın Genel Müdürü ve kurucu ortaklarından Murat Yönaç, 9 Kasım'da soruşturma kapsamında tutuklandı. Yönaç ile birlikte BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

Aynı tarihte Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan hakkında da tutuklama kararı verildi.

Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, 6 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de aracında ölü bulunmuştu. Ballı'nın adı da fon soruşturması kapsamında incelenen finansal işlemlerde geçmiş, mal varlığı hakkında daha önce tedbir uygulanmış ve sonrasında bu tedbir kaldırılmıştı.