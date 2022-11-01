Avustralya Merkez Bankası, 25 baz puan faiz artırdı

Avustralya Merkez Bankası (RBA), para politikası kararlarını açıkladı.



Merkez Bankası, politika faizini art arda ikinci ayda da 25 baz puan yükseltti. Enflasyon beklentilerini yukarı revize ederek gelecekte daha fazla sıkılaştırmanın gerekeceğini belirtti.



Bankadan yapılan açıklamada enflasyonun gelecek sene bu zamanlarda yüzde 8 civarında tepe yapmasının beklendiği kaydedilirken, büyüme beklentileri de gelecek yıl için yüzde 3'ten yüzde 1,5'e indirildi.



Avustralya Merkez bankası, faizleri 25 baz puan yükselterek yüzde 2,85 ile dokuz yılın zirvesine yükseltti. Banka son yedi aydır faizlerde yükselişe gitti.