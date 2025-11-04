Avustralya'da milyonlarca kişiye günde üç saat ücretsiz güneş enerjisi

Avustralya, enerji dönüşümünde yeni bir döneme hazırlanıyor. Enerji Bakanı Chris Bowen, 2026 yılında yürürlüğe girmesi beklenen “Solar Sharer” adlı program kapsamında, ülke genelindeki tüm hanelere günde en az üç saat ücretsiz güneş enerjisi sağlanacağını açıkladı.



Program ilk etapta Yeni Güney Galler, Güney Avustralya ve güneydoğu Queensland eyaletlerinde uygulanacak. Kullanıcılar, üretim kapasitesinin en yüksek olduğu gün ortası saatlerinde sıfır maliyetli enerjiye erişebilecek.

ENERJİ TEDARİKÇİLERİ YÜZDE 3 DEĞER KAYBETTİ



Bakan Bowen, “Elektrik kullanımını sıfır maliyetli enerji dönemine taşıyabilen herkes ister güneş panelleri olsun ister olmasın doğrudan fayda sağlayacak. Bu uygulamayı benimseyen kişi sayısı arttıkça, sistem genelinde maliyetler de düşecek” dedi.



Programın açıklanmasının ardından, ülkenin en büyük iki enerji tedarikçisi AGL Energy ve Origin Energy’nin hisseleri öğleden sonra yüzde 3 oranında değer kaybetti.



Avustralya’da şu anda yaklaşık 4 milyon hanenin çatısında güneş paneli bulunuyor. Güneşli günlerde üretim fazlası, elektrik fiyatlarını zaman zaman negatife çekiyor. Ancak talebin en yüksek olduğu akşam saatlerinde şebeke üzerindeki yük artmaya devam ediyor.

