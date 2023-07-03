Avustralyalı şirketten Twitter'a dava: Bir milyon dolarlık borcunu ödemedi

TWITTER BORCA İTİRAZ ETMEDİ

Sidney merkezli şirketin ABD'de California Federal Mahkemesi'nde açtığı davada, Twitter'ın borçlarını tazminat ve faizi ile ödemeye zorlanması talep ediliyor.



Ayrıca Twitter'ın maliyetleri düşürmek için kapattığı ve davaya konu olan Sidney ofisi için 60 bin dolardan fazla ödenmemiş fatura olduğu kaydedildi.



Facilitate Corporation, Twitter'ın söz konusu borca itiraz etmediği gibi şu ana kadar borcun ödenmemesine dair gerekçe sunmadığını belirtti.



Sosyal medya şirketi henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.