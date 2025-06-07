Avusturya'ya yeni not

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu "AA+"dan "AA"ya çekildi.



Fitch, Avusturya'nın mali ve makroekonomik görünümünün, önceki incelemeden bu yana daha da kötüleştiğine işaret etti.



Kurum, genel hükümet açıklarının kademeli olarak daralarak 2025'te GSYH'nın %4,3'üne ve 2026'da %3,9'una düşeceğini öngördü.



Genel devlet borcunun 2024 yılı sonunda GSYH'nin %81,8'iydi ve bu bir yıl önce beklenen GSYH'nin %76,6'sından önemli ölçüde yüksek olduğuna dikkat çekildi.



Kredi notunun düşürülmesinin ardından görünüm "negatif"ten "durağan"a revize edildi.



MORNINGSTAR DBRS GÖRÜNÜMÜ REVİZE ETTİ



Morningstar DBRS'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AAA", kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden notu "R-1 (High)" olarak teyit edildi.



Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.



Açıklamada, görünümüş aşağı yönlü revize edilmesinin zorlu bir makroekonomik ve jeopolitik ortamda daha büyük mali açıklar ve kamu borcunda önemli bir artış hakkındaki artan endişeleri yansıttığı belirtildi.