Ayçiçeğinde gümrük vergilerine düzenleme
Ticaret Bakanlığı, ayçiçeği yağı üretiminde tohum ihtiyacının karşılanması ve arz güvenliğiyle fiyat istikrarının sağlanmasının temini için gümrük vergilerini yeniden düzenledi.
Ticaret Bakanlığından "Ayçiçeği yağı üreten sanayicilerimizin tohum ihtiyacının karşılanması ve ayçiçeği yağında arz güvenliği ile fiyat istikrarının sağlanmasını teminen gümrük vergileri yeniden düzenlendi." açıklaması yapıldı.
Bu kapsamda;
1 Temmuz - 30 Kasım 2024 terihleri arasında ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere, 2025 yılı Mayıs ayına kadar geçerli 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ihracatında yüzde 8 veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.
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