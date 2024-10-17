Aydın-Denizli Otoyolu hizmete açıldı

Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş’tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak’a ulaştığını hatırlatarak, “Bugün hizmete açacağımız 2. etap ise Kuyucak’tan başlayarak; Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın’da sonlanıyor. Otoyolumuz sayesinde; Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Aydın ve Denizli illerinin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, “Özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı, daha önceleri hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirilmişti. Şimdi Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamının trafiğe açılmasıyla bu bölgedeki ulaşım ağımızın gücüne güç katmış olduk.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, “Geçen yıl otoyolun 60. kilometresinde yer alan Kuyucak Kavşağı ile 140. kilometresindeki Kocabaş Kavşağı arasında kalan 80 kilometre ana gövde, 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 93 kilometrelik kesimini hizmete sunmuştuk. Şimdi kalan 70 kilometreyi de tamamlayarak otoyolumuzun tamamını trafiğe açmış olduk. Otoyolumuzun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleri ile yolumuzun resmi açılış törenini de gerçekleştireceğiz.” dedi.

YENİ İSTİHDAM İMKANLARINI ARTIRACAK

Ege Bölgesi’nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı’na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledileceğini söyleyen Uraloğlu, “Yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerinin olduğu Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimize ulaşımı daha konforlu hale getirmiş olduk. Bölgeyi ziyaret edecek ve konaklayacak yerli ve yabancı turistlerimize çok daha rahat bir seyahat imkânı sağlamış olacağız. Ayrıca kısa sürede daha fazla noktaya ulaşabilme imkânı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine ve farklı destinasyonları keşfetmelerine imkân tanıyacak. Bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına da öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da artıracak. Tıpkı, Denizli ilimizden geçen ve Aydın Söke’den denize dökülen Büyük Menderes Nehri’nin bu topraklara hayat vermesi gibi, bu yol da bölgemizin ekonomisine can suyu olacak.” ifadelerini kullandı.

ZAMANDAN 4,5 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLECEK



Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ile zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira tasarruf edileceğinin altını çizerek “Yıllık toplam 5,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

"4 YIL İÇERİSİNDE YOLUMUZU TAMAMLAYARAK TRAFİĞE AÇTIK"



Aydın-Denizli Otoyolu projesinin birçok dev ulaştırma yatırımı gibi kamu-özel iş birliği modeli ile hayata geçtiğini belirten Uraloğlu, “Kamu-özel iş birliği bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modelidir. Yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkânları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyoruz. Örneğin Aydın-Denizli Otoyolumuzun temelini 2020 yılı sonlarında atmıştık. Yaklaşık 4 yıl içerisinde yolumuzu tamamlayarak trafiğe açtık. Eğer bu model ile yapımını gerçekleştirmeseydik çok daha uzun bir yapım süresinden bahsediyor olacaktık. 7 ile 20 yıl arasında tamamlanan projeleri kamu özel iş birliği modeli ile 5 yıldan daha kısa sürelerde tamamlıyoruz.” dedi. Uraloğlu, ayrıca 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları projesinin yapım süresinin 5 yıl olarak öngörülmesine karşın 4,5 yılda tamamlandığını anımsattı.

KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ İLE TÜRKİYE'YE DÖVİZ GİRİŞİ SAĞLANIYOR



Kamu-özel iş birliği projelerinin uluslararası rekabete açık ihaleler olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye’ye döviz girişi de sağlamış olduklarını ifade ederek, “Örneğin iki gün önce yine bu model ile ülkemize kazandıracağımız 120 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale-Delice ve 122 kilometre uzunluğundaki Antalya-Alanya Otoyollarımızın yapımlarını başlatacak sözleşmeleri de imzaladık.” ifadelerini kullandı.



İZMİR-ANTALYA ARASI 440 KİLOMETREYE DÜŞECEK



Aydın-Denizli Otoyolu’nun ardından sonraki etaplarda yapılacak olan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını da hayata geçireceklerini kaydeden Uraloğlu, “Tamamlandıklarında, İzmir ile Antalya arasındaki 580 kilometrelik devlet yolu uzunluğunu 440 kilometrelik otoyola çevireceğiz. İzmir’den Antalya’ya kadar daha hızlı, güvenli ve konforlu kesintisiz bir otoyol ulaşımı sağlayacağız. Böylece İzmir’den Antalya’ya ulaşım süresi 6-7 saatten 3-3,5 saate düşecek ve iki büyük turizm merkezi birbirine daha da yaklaştırmış olacağız.” dedi.