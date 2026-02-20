Aydıncık Yat Limanı özelleştirilecek
20.02.2026 07:22
Son Güncelleme: 20.02.2026 07:37
Mersin'de bulunan Aydıncık Yat Limanı, YİP modeline alınacak.
Aydıncık Yat Limanı projesi yap-işlet-devret modeliyle ihale edilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Mersin'de bulunan Aydıncık Yat Limanı projesinin yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edileceğini duyurdu.
İhale süreci kapalı teklif alma usulü ile yürütülecek olup, istekliler ihale dosyalarını 2 Mart 2026 tarihinden itibaren inceleyebilecek.
Proje kapsamında isteklilerden beklenen geçici teminat tutarı 2 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Tekliflerin, en geç 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 10:00'a kadar ilgili daire başkanlığına şahsen veya vekil aracılığıyla teslim edilmesi şartı aranıyor.