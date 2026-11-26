WTI ham petrol , Ortadoğu'daki artan saldırıların potansiyel arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla, iki ardışık seansın ardından bugün varil başına 84 dolara, Brent petrol ise 92 dolara yakın işlem gördü.

İran destekli Husi militanları , Suudi Arabistan'ı, özellikle de Ras Tanura'daki önemli petrol ihracat terminalini hedef almaya devam etti. İran ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçen birkaç geminin mayına çarptığını bildirdi. Son dönemdeki toparlanmaya rağmen, Basra Körfezi'nden ham petrol sevkiyatlarının toparlanmasıyla petrol fiyatları bu ay yaklaşık yüzde 20 düşüş gösterirken, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dördüncü çeyrekte arz fazlası öngörüyor.

ABD'de hükümet verileri, ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil arttığını, buna benzin ve damıtılmış yakıt stoklarındaki artışların da eşlik ettiğini ortaya koydu. Bu arada, OPEC+ bakanlarının 29 Kasım'da 2027 üretim politikasını görüşmek üzere bir araya gelmesi planlanırken, Irak üretim kapasitesinin daha yüksek bir değerlendirmesini talep ediyor.