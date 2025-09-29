AYM'den alacak davaları için önemli karar: Müşterinin zararını banka ödeyecek

Anayasa Mahkemesi alacak davaları için önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, alacağın enflasyon karşısında değer kaybına uğramasını hak ihlali saydı.

AYM'den alacak davaları için önemli karar: Müşterinin zararını banka ödeyecek

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Bankayla icralık oldu, kazandığı tazminat geç ödenince enflasyon karşısında değer kaybetti.

, bu durumun hak ihlali niteliğinde olduğuna karar vererek, değer kaybının giderilmesine hükmetti.

Yargıtay'dan estetik ameliyatı kararı

Yargıtay'dan estetik ameliyatı kararı

Haberi Görüntüle

BANKAYA İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Başvurucu ile özel bir banka arasında 2010 yılında konut kredisi nedeniyle uyuşmazlık yaşandı.

Bankaya, 48 bin 854 lira tazminat talebiyle icra takibi başlatıldı.

10 yıllık hukuki süreç sonunda, işletilen temerrüt faizi ve diğer ödemelerlele başvurucuya 2020 yılında 119 bin 114 lira ödeme yapıldı.

"YASAL FAİZ ENFLASYON KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ"

Alacaklı kişi bu kez 10 yıllık sürede ödenen yasal faizin, enflasyon karşısında değer kaybettiğini öne sürdü.

100 bin liralık ödemenin 2020 tarihinden itibaren işletilecek faiziyle ödenmesi için Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı.

reddedildi, istinaf ve temyiz aşamaları sonrasındaysa 'ne başvurdu.

AYM'den alacak davaları için önemli karar: Müşterinin zararını banka ödeyecek - 1 Başvurucunun dosyasını karara bağlayan Yüksek Mahkeme, borçlunun zamanında ödeme yapmayarak kazançlı çıktığına hükmetti.

AYM "HAK İHLALİ" DEDİ

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme; geç tahsilin enflasyon karşısında meydana gelen değer kaybına neden olduğunu, alacağa gerçek değeriyle ulaşımın engellendiğine hükmetti.

İcra ve yoluna başvurulmadan ödemenin yapılmadığı, borçlunun, borcunu zamanında ödemeyerek kazançlı çıktığı belirtildi.

Kararda, borçlunun dava ve itiraz başvurularıyla süreci uzattığına bu durumun önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İlgili kanunların değer kaybını koruyamadığı belirtilerek oy çokluğu ile enflasyon kaybının karşılanmasına hükmedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...