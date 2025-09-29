AYM'den alacak davaları için önemli karar: Müşterinin zararını banka ödeyecek

Anayasa Mahkemesi , bu durumun hak ihlali niteliğinde olduğuna karar vererek, değer kaybının giderilmesine hükmetti.

Bankayla icralık oldu, kazandığı tazminat geç ödenince enflasyon karşısında değer kaybetti.

BANKAYA İCRA TAKİBİ BAŞLATTI



Başvurucu ile özel bir banka arasında 2010 yılında konut kredisi nedeniyle uyuşmazlık yaşandı.

Bankaya, 48 bin 854 lira tazminat talebiyle icra takibi başlatıldı.

10 yıllık hukuki süreç sonunda, işletilen temerrüt faizi ve diğer ödemelerlele başvurucuya 2020 yılında 119 bin 114 lira ödeme yapıldı.

"YASAL FAİZ ENFLASYON KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ"

Alacaklı kişi bu kez 10 yıllık sürede ödenen yasal faizin, enflasyon karşısında değer kaybettiğini öne sürdü.

100 bin liralık ödemenin 2020 tarihinden itibaren işletilecek faiziyle ödenmesi için Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı.

Dava reddedildi, istinaf ve temyiz aşamaları sonrasındaysa Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.