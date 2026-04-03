AYM vergi tebligatında iptal kararı verdi. Yasa değişikliği gerekecek

Anayasa Mahkemesi'ne Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bir madde için iptal başvurusunda bulunuldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19'uncu Ceza Dairesi'nin yaptığı başvuruda, Elektronik Ortamda Tebliğ'e ilişkin Vergi Usul Kanunu 7'nci maddesiyle eklenen 107/A maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirmeye" bölümünün iptali için dava açıldı.

Sanık hakkında defter ve belgeleri gizleme suçundan açılan davada itiraz konusu kuralların iptal edilmesi talep edildi.

TEBLİGAT KANUNU ELE ALINDI

Anayasa Mahkemesi iptale ilişkin olarak Tebligat Kanunu'nun hükümlerini ele aldı. Kanuna göre, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazıyla bildirilmesi gerekliliği ortaya çıktı.

Vergilendirmeyle ilgili olup hüküm ifade eden her türlü belge ve yazının, adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta yoluyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ise ilan yoluyla tebliğ edileceği Tebligat Kanunu'nda yer alıyor.

5 GÜNÜN SONUNDA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILIYORDU

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 107/A hükmüne göre, e-tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’nci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılıyor. Beş günlük sürenin sonundan başlamak üzere kanunda belirtilen süreler içinde dava açılabiliyor. Bu süre vergi mahkemelerinde genel olarak 30 gün olmakla birlikte ödeme emrine karşı açılan davalarda 15 gün olarak süre veriliyor. Anılan sürelerden sonra açılan davalar süre aşımı nedeniyle reddediliyor.

MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKINI SINIRLANDIRIYOR

AYM, mükelleflerin elektronik adres kullanmaya ve vergi idaresince yapılacak tebligatları elektronik posta yoluyla kabule zorlanması ve elektronik posta adresine yapılan tebligata hukuki sonuç bağlanması mahkemeye erişim hakkına sınırlama getirdiğini ifade etti.

KURAL İPTAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme, vergilendirmenin geniş bir düzenleme alanını ilgilendirdiğini, vergilendirmeye ilişkin hüküm ifade eden işlemlerin elektronik ortamda tebliği konusunda kimlere elektronik ortamda tebligat yapılabileceği, elektronik adres kullanma imkanının geniş olmadığını yer, faaliyet ve sektörlerin durumunun gözetilip gözetilmeyeceği, elektronik adres kullanma zorunluluğunu hangi koşullarda başlayacağı ve sona ereceği gibi hususların kanunda açıkla düzenlenmediği gerekçesiyle Vergi Usul Kanunu'nun 7'nci maddesine eklenen 107/A maddesinin üçüncü fıkrasının "Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye" bölümünün iptaline karar verdi.

9 AY SÜRE VERİLDİ

İptal edilen kurala ilişkin olarak AYM, 9 ay sonra yürürlüğe girmesini uygun buldu. Bu süreç zarfında, Meclis Genel Kurulu'nda torba yasalara dahil edilerek tebligatlara ilişkin düzenleme yürürlüğe girecek.